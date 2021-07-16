Новосибирский губернатор поручил устранить дефекты на объектах БКД

Правительство Новосибирской области уделит особое внимание качеству работ на объектах, которые ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД).

Об этом глава региона Андрей Травников сообщил на выездном совещании с руководством Новосибирска и специалистами-дорожниками.

Губернатор взял под личное управление многие проекты в дорожной сфере Новосибирска, учитывая большое число замечаний со стороны жителей города по этой теме.

Андрей Травников подчеркнул, что все замечания должны быть устранены до конца июля. Правительство Новосибирской области в обязательном порядке проконтролирует реализацию нацпроекта.

Также на контроле - вопросы безопасности, в том числе обустройство ограждений вдоль дорог и по осям. Один из предложенных губернатором вариантов решения - металлические отбойники. Второй вариант, широко распространенный в Новосибирске, - бетонные отбойники-разделители типа "джерси".

- В этом случае возможно решение двух задач: разделения потоков и ограничения путей для пешеходов. Пресловутые "могильные оградки" с дорог надо убирать. Они очень дороги и неудобны в эксплуатации, не говоря об их внешнем виде, - отметил Андрей Травников.

Кроме того, на совещании было указано на некрашеные и ржавые участки ограждения типа "волна", некачественное устранение дорожных дефектов. Подрядные организации должны более разумно подходить к выбору материалов для нанесения разметки. Все эти моменты дорожные строители должны учесть при выполнении работ.

Во время гарантийного обследования специалисты установили, что метод пневмонабрызга битумной эмульсии, применяемый в основном для ямочного ремонта, не обеспечивает равной прочности с исходным материалом покрытия. Устранение сетки трещин на покрытии автомобильной дороги необходимо осуществлять путем переустройства дефектного участка.

Ранее на Бердском шоссе, на участках от Матвеевки до проспекта Строителей (Первомайский и Советский районы Новосибирска), был выявлен ряд замечаний. Эти объекты были отремонтированы по нацпроекту БКД и введены в эксплуатацию в 2019 году. Гарантийный срок по ним заканчивается 29 августа 2023 года. Поэтому уже сейчас предстоит устранить выявленные замечания, в том числе некачественное нанесение асфальтобетонного покрытия, просадку колодца, метки трещин, выбоины на проезжей части, образование колейности.