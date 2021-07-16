Пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку, в аэропорту ждут психологи

В МЧС России показали видокадры с места жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области и прокомментировали ситуацию. Согласно данным спасателей, всех пассажиров, в том числе экипаж, с места жесткой посадки эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России в Томск.

"В аэропорту их ждут медики и психологи. Еще 6 человек будут доставлены в Томск на автобусе", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, что сегодня самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в 160 километрах от населённого пункта Колпашево в Томской области.