Повреждения техникой - одна из причин аварийных отключений электричества

Так за первое полугодие 2021 год на территории Новосибирской области зафиксировано свыше 250 отключений обусловленных производством несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, что составляет 19% от общего количества аварийных отключений за рассматриваемый период. Это говорит о том, что производители работ и граждане пренебрегают требованиями Постановления Правительства от 24 февраля 2009 года №160.

В 2021 году продолжают иметь место случаи аварийных отключений по причине воздействия автотранспортом (обрыв провода, сбитые опоры и т. п.).

Начало летнего сезона вызвало целый "всплеск" аварийности по данным причинам. Например, в конце мая 2021 года в пригороде Новосибирска грузовой автомобиль повредил провода воздушной линии напряжением 10 кВ, и оставил без электроэнергии 10 близлежащих населенных пунктов и несколько объектов жизнеобеспечения. Специалисты Новосибирского РЭС филиала АО "РЭС" "Восточные электрические сети" оперативно устранили последствия аварии, но жителям данных поселков пришлось почти три часа сидеть без электричества.

А 17 июня в Калининском районе Новосибирска водитель автобуса, не справившись с управлением, повредил опору линии электропередачи 10 кВ, в результате чего почти на полтора часа без электроснабжения остались более 2 тыс. жителей района, а также станция скорой медицинской помощи.

Перечисленные факты говорят о безответственности и невнимательности водителей транспортных средств и операторов спецтехники, а также слабом контроле руководителей предприятий и организаций, осуществляющих грузоперевозки и механизированные работы.

Во всех случаях подобных технологических нарушений АО "РЭС" проводит расследования аварийных ситуаций, специалисты АО "РЭС" устанавливают какая организация или физическое лицо нарушили правила проведения работ в охранных зонах линий электропередачи. Нарушителям, осуществлявшим несогласованные работы в охранных зонах, будет предъявлено требование о возмещении затрат на ремонт поврежденных объектов электросетевого хозяйства. А в случае значительного ущерба и невозможности выявить нарушителя, АО "РЭС" подается заявление в органы внутренних дел, для установления и поиска безответственных граждан и организаций.

Повреждение изоляции или обрыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля приводят к аварийным отключениям, в том числе, социально-значимых объектов. Порой на устранение аварий требуется значительное количество времени, привлечение дополнительных сил и средств. Это может негативно сказаться на решении текущих задач по эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, что в свою очередь может отрицательно повлиять на бесперебойное и качественное электроснабжение множества потребителей.

АО "РЭС" в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N160 и обращаться за получением согласования при строительстве зданий и сооружений либо производстве любых работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства в соответствующий филиал АО "РЭС".

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"