У пропавшего с радаров под Томском самолета сработал аварийный маяк

У самолета Ан-28, выполнявшего рейс по маршруту Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк.

- Маяк сработал над Бакчарским районом, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - На поиски самолета вылетел борт Ми-8.

По данным МЧС, на борту Ан-28 находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа.

Последний сеанс связи с землей был в 12:00, после этого времени экипаж перестал выходить на связь и самолет исчез с радаров.

Рейс из Томска в Кедровый выполняет авиакомпания СиЛА. Он был возобновлен с 2019 года по программе субсидирования внутренних авиасообщений.

- У меня пока нет никакой информации, - сообщил "РГ" руководитель авиакомпании СиЛА Андрей Богданов.