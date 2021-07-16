Во всех странах набирает силу тренд на устойчивое развитие. Углеродная нейтральность, ответственное производство и потребление, "зеленые" сертификаты перестали быть исключительно элементами имиджа. Теперь это - серьезные показатели экономической эффективности, важные для инвесторов и партнеров.

"Полюс" - один из лидеров золотодобычи на планете - в числе первых внедрил эти принципы в корпоративную стратегию и для всех своих бизнес-единиц. Не стало исключением и АО "Полюс Вернинское".

Первым среди крупных золотодобывающих компаний мира холдинг смог целиком закрыть свои потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников, главный из которых - гидроэнергетика.

В регионах присутствия, в том числе и в Иркутской области, "Полюс" серьезно вкладывается в строительство сетей и развитие генерации. В середине 2010-х компания построила линию электропередачи "Пеледуй-Мамакан", которая позволила получить доступ к энергии, вырабатываемой каскадом Вилюйских ГЭС в Западной Якутии.

Кстати, это не только решило вопрос с энергообеспечением Вернинского ГОКа, но и сократило энергодефицит во всем Бодайбинском районе. Отпала необходимость в дизельной генерации, снизились выбросы парниковых газов в атмосферу.

Другой источник энергии - Мамаканская ГЭС, входящая в группу "Полюс", - вступает в программу модернизации. Ее установочные мощности будут увеличены на 40 процентов.

Обогрев объектов "Полюс Вернинского" за счет электричества сейчас экономически затратен, однако перевод котельной на отработанные технические масла позволил сократить негативное воздействие на природу. Прежние отходы превратились в топливо. При этом в компании подчеркивают, что долгосрочная стратегия - добиться полного перехода на "чистую" энергию и низкоуглеродное топливо.

На особом контроле и хранение так называемых хвостов - отходов переработки золотоносной руды. Как поясняет директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Полюс Вернинского" Сергей Крайнов, для исключения воздействия содержимого хвостохранилищ на окружающую среду по всей площади чаши, а также в верховом откосе дамбы уложен экран из геомембраны. На предприятии действует четкая система мониторинга безопасности хвостохранилищ, включающая не только внутренний производственный и экологический контроль, но и внешний.

Технические решения по проектам хвостохранилищ помимо государственных экспертиз сертифицированы независимыми международными организациями. В ближайшие пять лет на обогатительной фабрике будет внедрен Глобальный стандарт управления хвостохранилищами, разработанный в 2020-м в полном соответствии с мировыми требованиями.

Напомним: устойчивое развитие подразумевает не только бережное отношение к окружающей среде, энергоэффективность, но и ответственное партнерство с поставщиками, потребителями, местными сообществами, а также обеспечение безопасных условий труда.

"Полюс Вернинское" реализует десятки проектов по культуре безопасности и непрерывно совершенствует управление охраной труда. В результате более трех лет подряд здесь не было ни одного происшествия с временной потерей трудоспособности. Для горнорудной отрасли - показатель исключительный.

Ключевым фактором успеха стало вовлечение в этот процесс рядовых работников. Сейчас, например, на предприятии развивают проект "Чистый воздух". С его помощью намерены решить проблему запыленности в производственных помещениях золотоизвлекательной фабрики.

Проектная команда улучшила подготовку системы сжатого воздуха, который подают на фильтровальную установку, модернизировала система аспирации (удаления пыли, мелких частиц) дробильно-сортировочного комплекса. Теперь, чтобы поддерживать полученный эффект, достаточно своевременно менять фильтры на узлах аспирации, вентиляции, газоочистки.

Пандемия, вопреки прогнозам, не отодвинула принципы устойчивого развития на второй план, а, наоборот, сделала их еще актуальнее. "Полюс Вернинское" с первых дней развернуло масштабные мероприятия по обеспечению безопасности не только своих сотрудников, но и жителей Бодайбинского района. Для районной больницы золотодобытчики сразу приобрели необходимые лекарства, 10 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф, что значительно облегчило работу местным врачам.

Продолжилась поддержка и во вторую, а теперь и в третью волну. Кроме того, "Полюс" приобрел оборудование для трех больниц в отдаленных селах Иркутской области. Общая сумма, направленная компанией на борьбу коронавирусом, превысила 130 миллионов рублей.

Сегодня "Полюс Вернинское" - лидер по уровню вакцинации не только в Приангарье, но и в России. Более 76 процентов золотодобытчиков уже поставили прививки. Активно вакцинирует компания и сотрудников подрядных организаций, работающих на Вернинском месторождении.

- С учетом подрядчиков двумя компонентами вакцины на горно-обогатительном комбинате привиты более 1,5 тысячи человек. Своим примером мы готовы доказывать, что одолеть COVID-19 вполне реально. Уверен, с помощью высококлассного медицинского оборудования поможем медикам поднять местное здравоохранение на качественно новый уровень, - подчеркивает управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров.

В компании отмечают: внедрение практик устойчивого развития идет рука об руку с прямыми экономическими выгодами. Эффективное использование ресурсов позволяет сокращать затраты. Безопасные условия труда помогают повышать мотивацию и привлекать более квалифицированных специалистов.