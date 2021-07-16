В Кемерове на улице Рукавишникова завершены ремонтные работы

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в городе Кемерово (Кемеровская область-Кузбасс) на ул. Рукавишникова от ул. Красноармейская до ул. Сарыгина протяженностью 1,23 км подрядчик отремонтировал проезжую часть, уложил новый асфальт на съездах и устройство тротуаров по обеим сторонам, восстановил газоны. В рамках ремонта выполнены тротуарные подходы к пешеходным переходам, для инвалидов по зрению на пешеходных переходах уложена тактильная плитка.

На ул. Шахтерская завершено устройство верхнего слоя асфальтобетона по основному ходу. На нечётной стороне специалисты занимаются ремонтом и переустройством заездных карманов общественного транспорта. Также планируется сделать подходы к площадке от тротуара и пешеходный подход для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этой же улице будет обновлен пешеходный тротуар по нечётной стороне.

На ул. Александрова сейчас дорожники снимают старый асфальт с тротуарной части. На участке от ул. Инициативная до ул. Рекордная планируется ремонт тротуара по обеим сторонам, он будет выполнен из асфальтобетона.

На сегодняшний день в Кемерове по дорожному нацпроекту полностью завершен ремонт дорожного покрытия на 2 объектах (шоссе Леонова, ул. Рукавишникова), еще на 9 ремонт в завершающей стадии, 6 объектов в работе.

Материал предоставлен администрацией города Кемерово