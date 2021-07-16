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Рубрика: Общество

В Кемерове открыли выставку "Первая полоса. Фотохроники новой России"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Выставка, организованная кемеровским филиалом "РГ", открылась в кемеровской библиотеке имени И. Киселева жилого района Южный. На ней представлено больше сорока работ фотокорреспондентов Рашита Салихова, Федора Баранова, Сергея Гавриленко и Максима Шипенкова, сотрудничающих с нашей газетой с начала 2000-х.
Фото: Рашит Салихов Фото: Рашит Салихов
Фото: Рашит Салихов

На открытие выставки собрались самые активные читатели. Те, кто приходят в библиотеку не только за книжками, но и в творческие мастерские и клубы по интересам. Например, попеть в хоре или в шахматы поиграть. Да и просто за чашкой чая пообщаться с хорошими людьми в уютной, почти домашней атмосфере. Выставка в черно-белых тонах (именно так фото выглядят на газетной полосе) в этот формат вписалась гармонично. И кто-то даже узнал на одном из снимков своего родственника.

Рассказы фотокорреспондентов слушали очень внимательно, живо интересовались "кухней" их работы и тем, как именно снимки попадают в газету.

- В вузе нас учили: лучшие кадры - те, что в подписи практически не нуждаются. И надо поймать такой момент, так передать эмоции и настроение, чтобы у читателей не оставалось вопросов. Я и мои коллеги стараемся работать именно по этим правилам, - подчеркнул Федор Баранов, корреспондент областной газеты "Кузбасс".

В 1980-х Федор участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе 345-го воздушно-десантного полка. А в 2006 году он фотографировал дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова на малой родине в деревне Листвянка. Войдя в дом, где их семья жила много лет назад, легендарный земляк предался воспоминаниям: "Вот здесь стояла кровать, там - стол, а тут мы ребятишками баловались".

- Он был человеком, очень простым в общении, без тени позерства. Работать с ним было легко, - добавил Федор. - И еще мне очень дорога съемка из командировки в таежную деревню староверов в 2005 году. Крепкий жилистый мужик, глава большого семейства, рассказал мне тогда о встрече в тайге с медведями. Все закончилось хорошо: звери ушли в лес, а староверы с ребятишками - косить сено.

События и лица новой России, неподдельные чувства людей в самые разные моменты жизни - все отражает газетная полоса. Как и наша выставка, которая до переезда в Кемерово целый месяц работала в Новокузнецке, в библиотеке имени Н. Гоголя. С помощью партнеров газеты мы оформили для обеих библиотек годовую подписку на "РГ-Неделю".

- Мы обязательно заведем подшивку, как делали это раньше. Чтобы все желающие могли почитать свежую газету и вернуться к ее предыдущим номерам. Желающих, кстати, немало. Не у всех же сейчас есть возможность регулярно покупать газеты и журналы, и не все могут читать их в интернете. Каждый месяц к нам записываются в среднем по семьсот читателей, а за год библиотеку посещает 8,5 тысячи кемеровчан, - сообщила заведующая библиотекой имени И. Киселева Елена Мазитова.

В Кемерове фотовыставка продлится до начала августа. А потом ее смогут увидеть жители других городов Кузбасса.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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