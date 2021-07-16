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16.07.2021 16:28
Рубрика: Общество

В лагере под Красноярском 18 детей заболели коронавирусом

Текст: Надежда Столярчук (Красноярский край)

В детском оздоровительном учреждении "Сокол" Ачинского района Красноярского края произошло массовое заболевание детей коронавирусной инфекцией, в связи с чем там началась проверка, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: depositphotos.com
На Урале в лагере заболели более 30 детей

По данным надзорного ведомства, заболели 18 детей, все они вывезены с территории лагеря и проходят сейчас лечение. В самом же "Соколе" началась дезинфекция территории и помещений.

- В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции, - отметили в прокуратуре.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Пандемия коронавируса COVID-19

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