В лагере под Красноярском 18 детей заболели коронавирусом

В детском оздоровительном учреждении "Сокол" Ачинского района Красноярского края произошло массовое заболевание детей коронавирусной инфекцией, в связи с чем там началась проверка, сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, заболели 18 детей, все они вывезены с территории лагеря и проходят сейчас лечение. В самом же "Соколе" началась дезинфекция территории и помещений.

- В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции, - отметили в прокуратуре.