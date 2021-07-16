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16.07.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

В КБР женщину приговорили к двум годам колонии за убийство ребенка

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Нальчике женщина убила собственного новорожденного ребенка и за это отправится отбывать наказание в колонию. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кабардино-Балкарии, ребенка она родила самостоятельно, не обращаясь к медикам.

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- Установлено, что 29 апреля 2021 года в городе Нальчике гражданка самостоятельно, без помощи медицинских работников родила ребенка, после чего совершила его убийство, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело против женщины завели по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Государственный обвинитель запросил для обвиняемой наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Суд с доводами согласился и вынес именно такой вердикт.

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