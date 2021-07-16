Бюджетники Карелии получат выходной в день прививки от COVID-19

Сотрудники бюджетных организаций Карелии смогут спокойно привиться от COVID-19 или сделать ревакцинацию. Для этого им предоставят оплачиваемый выходной день.

Соответствующий закон приняли в Законодательном собрании республики. Как сообщил оперативный штаб Карелии в группе в соцсети, для этого нужно будет написать заявление и потом предоставить справку о сделанной прививке. По мнению авторов законопроекта, это убережет людей от стресса в день вакцинации.

Закон вступит в действие после десяти дней с его опубликования.