Кадровые агентства будут бесплатно помогать россиянам в трудоустройстве

В этом году в четырех российских регионах частные компании привлекут к оказанию государственных услуг в сфере занятости населения. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Она пояснила, что в стране реализуется пилотный проект по внедрению соцзаказа (когда негосударственные организации оказывают гражданам бесплатные социальные услуги за бюджетные деньги).

Услуги в сфере занятости будут предоставлять компании в Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях, а также Красноярском крае. В этих регионах граждане смогут выбирать, где им получить помощь в поиске работы: в частном кадровом агентстве, которое выполняет государственный соцзаказ, или государственном центре занятости.

Для этого будет внедрена система сертификатов. Услуга будет предоставляться по ним.

"Мы вместе с регионами проанализируем опыт регионов-пилотов, а со следующего года начнем активно привлекать компании в социальный заказ", - сказала замминистра.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что федеральный закон о соцзаказе был принят в 2020 году. Его цель - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения за счет привлечения негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды.