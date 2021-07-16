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Рубрика: Происшествия

Петербуржцы пойдут под суд за обман пенсионеров

Текст: Иван Стулов (Санкт-Петербург)

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, четверо жителей города обвиняются в том, что обманывали и обворовывали пенсионеров. Они украли более 2,5 миллиона у ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

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По версии следствия, злоумышленники, притворяясь врачами, звонили пожилым людям, запугивали их различными болезнями, в том числе параличом, а после продавали БАДы, которые якобы могут вылечить пенсионеров. Также они создавали иллюзию того, что говорят с кем-то из родственников пенсионеров, "обсуждая лечение", которое сводилось к тому, что старикам необходимо принимать дорогостоящие препараты.

На этом дело не заканчивалось. Курьер, который доставлял препараты, заходил в квартиру и осматривался, стараясь найти ценности. Когда ему это удавалось, он уезжал, забрав и деньги за БАДы, и сбережения стариков.

. На данный момент обвиняемым вменяют две статьи: мошенничество и кража, совершенные в крупном размере организованной группой.

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