Петербуржцы пойдут под суд за обман пенсионеров

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, четверо жителей города обвиняются в том, что обманывали и обворовывали пенсионеров. Они украли более 2,5 миллиона у ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

По версии следствия, злоумышленники, притворяясь врачами, звонили пожилым людям, запугивали их различными болезнями, в том числе параличом, а после продавали БАДы, которые якобы могут вылечить пенсионеров. Также они создавали иллюзию того, что говорят с кем-то из родственников пенсионеров, "обсуждая лечение", которое сводилось к тому, что старикам необходимо принимать дорогостоящие препараты.

На этом дело не заканчивалось. Курьер, который доставлял препараты, заходил в квартиру и осматривался, стараясь найти ценности. Когда ему это удавалось, он уезжал, забрав и деньги за БАДы, и сбережения стариков.

. На данный момент обвиняемым вменяют две статьи: мошенничество и кража, совершенные в крупном размере организованной группой.