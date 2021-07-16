Петербуржец зарезал обидчика своей жены

В Санкт-Петербурге местный житель напал на обидчиков своей жены с ножом. В результате полученных ранений один из них скончался.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, ЧП произошло на Будапештской улице возле дома 108.

Согласно предварительным данным, поводом для конфликта послужило то, что трое мужчин слишком шумно общались во дворе. Женщина спустилась к ним, чтобы попросить вести себя потише. Однако те не только не послушались, но напали на петербурженку и избили ее.

Разбираться с обидчиками женщины вышел ее супруг. Он пустил в ход нож. Для одного из мужчин ранения стали смертельными.