Под Калининградом мужчина поджег дом с женой и детьми внутри

34-летний житель города Светлый Калининградской области поджег дом, в котором находилась его гражданская супруга со своими детьми.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, светловчанин в состоянии алкогольного опьянения пришел вечером домой, но сожительница отказалась впустить его. Мужчина начал выкрикивать в ее адрес различные угрозы, но словами не ограничился, а пошел в сарай, взял канистры с топливом, облил входную дверь и поджег ее.

Запах гари и треск горящего дерева заметили соседи. Они прибежали с огнетушителями и успели потушить пожар до того, как он распространился. В доме в это время кроме женщины находились ее дети - 19-летняя дочь и шестилетний сын.

Участковые задержали поджигателя на месте. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".