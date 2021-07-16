Суды начали взыскивать крупные компенсации за публикацию чужих фото без согласия

Суд взыскал 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с мужчины, разместившего в соцсетях фото бывшей возлюбленной. Эксперты отмечают, что данные решения являются тенденцией: все чаще граждан привлекают к суду за использования чужих фото без разрешения, а суммы компенсаций растут.

В данном деле некий Сергей К., житель города Белозерск Вологодской области, после расставания с любимой женщиной, разместил в соцсети ее фотографию с оскорбительными комментариями. Ирина Ж., та самая женщина, обратилась в полицию и прокуратуру, после этого ее бывший сожитель удалил фотографии. На этом история не закончилась. Женщина подала иск в Белозерский районный суд, требуя выплатить компенсацию морального вреда.

"В судебном заседании факт размещения ответчиком фотографий с изображением истца в свободном доступе без ее согласия подтвердился, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Суд принял во внимание, что в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни гражданина, о его личной и семейной жизни без его согласия также не допускаются. При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск Ирины, но с учетом принципов разумности и справедливости снизил заявленный размер компенсации до 30 000 рублей".

Как пояснил "РГ" заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов, любое распространение или опубликование фотографии с изображением гражданина, в том числе в социальных сетях, мессенджерах, без согласия этого гражданина (или обстоятельства, освобождающих от обязанности получать такое согласие) может привести к привлечению к ответственности. Поэтому фотографу или получателю фотографии необходимо заранее позаботиться о доказательствах согласия лица, изображенного на ней.

В ряде случаев согласия на распространение фото не требуется. Адвокат перечисляет три случая. Первое: использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Второе: изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. Третье: гражданин позировал за плату.

"Так, суды устанавливают на каком основании распространитель получил фотографии, было ли получено разрешение и при его отсутствии, выясняют - были ли обстоятельства, освобождающие от обязанности получать такое согласие", - говорит Никита Филиппов.

В качестве примера он приводит еще один судебный спор. Некая медиа-компания разместила в сети шесть фотографий. Из них четыре были официально приобретены у фотографа, который снимал истца на открытом публичном мероприятии. Еще две были широко распространены: ранее публиковались близкими родственниками истца, и, таким образом, являлись общедоступными. То есть эти фото компания банально скачала из интернета.

В итоге суд признал, что последние две фотографии - выложенные в сеть близкими истца и взятые оттуда ответчиком - были опубликованы компанией незаконно. Смотреть их в интернете она имела право, но самостоятельно публиковать и распространять - нет. В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

"Интересной в этой части получается некоторая коллизия, - продолжает Никита Филиппов. - Фотограф обладает безусловными правами авторства на фотографию, так как именно его творческим трудом создано произведение, а модель - безусловными правами на свое изображение. Тогда что получается, права автора ограничиваются согласием модели, а модель, в свою очередь, не может без согласия публиковать фотографии этого фотографа? Но сейчас не об этом…".

Если вы попали в чужой кадр, то можно заявить требования об удалении фотографического изображения из интернета, о запрете на будущее распространять фотографические изображения (в оригинале или переработанные), а также о взыскании с распространителя денежной компенсации за причинение морального вреда.

"Однако, если человек попал в кадр случайно, шансы на удовлетворение исковых требований будут малы, так как он не является "основным объектом" фотографии, в таком случае у фотографа, который в дальнейшем может быть и распространителем, отсутствует вина и цель сфотографировать этого человека", - говорит адвокат.

Материал о том, в каких случаях за распространение чужих фото привлекают к уголовной ответственности, читайте на полосе Право в ближайшем номере "Российской газеты".