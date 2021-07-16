В Петербурге на блогера завели дело об угрозе представителю власти

В отношении петербургского блогера Эмиля Пашаева возбуждено уголовное дело по статье "угроза применение насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Петербургу, инцидент произошел немногим больше месяца назад - 7 июня 2021 года в Приморском районе города. Пашаева, находившегося за рулем своего автомобиля Chevrolet, остановили сотрудники ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения и начали составлять протокол. Пашаев вел себя агрессивно: грубил, демонстрировал "пренебрежительность и неуважение к представителям власти". А потом и вовсе скрылся, оставив свое водительское удостоверение.

Затем Эмиль Пашаев (который, к слову, ранее привлекался к уголовной ответственности) каким-то образом узнал личный телефон задержавшего его инспектора и начал звонить ему, угрожая ему самому и его близким, отмечают в Следкоме.

Сейчас Эмиль Пашаев задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте. Ведется расследование.