В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского

Михаил Боярский, у которого выявлено заражение COVID-19, чувствует себя неплохо, но пока остается в больнице.

Об этом сообщила KP.Ru со ссылкой на источник в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета, где служит актер.

В театре отметили, что не располагают информацией о том, когда врачи планируют выписать Михаила Боярского. Но в любом случае в ближайшее время поклонникам актера не удастся увидеть его на сцене - Театр Ленсовета завершил сезон.

Напомним, Михаил Боярский был госпитализирован с коронавирусом несколько дней назад. Болезнь у него протекает в легкой форме.