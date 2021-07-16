За мобильники и шпаргалки на экзамене выпускникам приходится отвечать в суде

ЕГЭ для многих выпускников еще не окончился (сейчас идут пересдачи), а мировые суды Санкт-Петербурга уже рассматривают "сезонные" дела об административных правонарушениях школьников, попавшихся на экзамене с мобильными телефонами и тривиальными "шпорами". Как правило, о последствиях никто не задумывается: всегда списывали и - ничего! Но "административка", полученная на пороге взрослой жизни, может аукнуться в будущем - например, помешать в трудоустройстве на государственную службу, отмечают юристы.

Как следует из картотеки на сайте мировых судов Санкт-Петербурга, "экзаменационные" дела возбуждаются по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов и нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации). Наказание для физических лиц - штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Но обычно выпускникам назначают "минималку".

Все истории похожи друг на друга, а еще на эпизоды из советского фильма о приключениях Шурика, где двое хитроумных студентов пытаются обмануть "лопуха-профессора" с помощью радиоаппаратуры. С тех пор прогресс ушел вперед, и громоздкие передатчики с микрофонами заменяет компактный смартфон. По материалам одного из дел, выпускница школы в Невском районе Санкт-Петербурга принесла мобильный телефон на экзамен по русскому языку. При этом порядок проведения аттестации запрещает иметь при себе на экзаменах средства связи, электронно-вычислительную технику, фото- , аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения информации.

Как всегда в таких случаях, девушку удалили с экзамена, а его результаты аннулировали. Суд счел, что выпускница нарушила закон умышленно, поскольку знала о запрете на средства связи во время ЕГЭ. Сама нарушительница и не оспаривала свою вину.

- Нередко человек подтверждает своей подписью факт ознакомления с каким-либо документом и не придает этому значения, - поясняет адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов "Честь и Закон" Наталья Попова. - Это особенно характерно для молодых людей. Но не случайно всех, кому предстоит сдавать ЕГЭ, а также их родителей или законных представителей просят расписаться в том, что они ознакомлены с правилами проведения государственной итоговой аттестации. Ведь их нарушение влечет административную ответственность, которая в этом случае наступает с шестнадцати лет.

Наказанием становится не только штраф, но и упущенная возможность вовремя поступить в выбранный вуз. Ведь пересдать экзамен в таких случаях можно только в сентябре или через год.

Число таких нарушений год от года снижается, подчеркнули в ведомстве. Но за каждым из них стоит ошибка, которая может подпортить будущую карьеру

- К негативным последствиям относится и тот факт, что все фиксируется в государственных электронных базах данных и остается "черным пятнышком" на репутации молодого человека. Много лет спустя оно может помешать при прохождении проверки для трудоустройства, например, в правоохранительные органы или солидные фирмы, - добавляет адвокат.

Как сообщили "РГ" в комитете по образованию Петербурга, в этом году зафиксировано лишь четыре факта проноса на ЕГЭ телефонов и шпаргалок. На 40 тысяч городских выпускников, каждый из которых сдавал по несколько экзаменов, - капля в море. Число таких нарушений год от года снижается, подчеркнули в ведомстве. Но за каждым из них стоит ошибка, которая может подпортить будущую карьеру.

Между тем

По данным Рособрнадзора, нарушителей на Едином госэкзамене в этом году стало больше. В 2020 году по итогам основного периода с ЕГЭ удалили 850 человек, а в 2021-м - уже 939. Чаще всего попадаются на использовании мобильников. В этот раз таких - 422 человека. Также в ходу микронаушники и обычные бумажные шпаргалки. А один умелец встроил микрокамеру в пуговицу рубашки. Итог - как в известном фильме: за изобретение ставлю "пять", а по предмету - "неуд".

Сегодня в Рособрнадзоре стараются максимально предупредить нарушения. Как? Рамки на входе, наблюдатели и... искусственный интеллект. Второй год ведомство использует нейросети для анализа видео и выявления подозрительного поведения. Технология "машинного зрения" определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи, фиксирует "подозрение на нарушение" и направляет онлайн-наблюдателю на проверку. Плюс такой технологии в том, что ее можно использовать круглосуточно, "просматривая" уже проведенные экзамены, онлайн-трансляция которых была невозможна.

Подготовила Мария Агранович