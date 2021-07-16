На Центральном рынке в Ростове нашли нарушения федеральных законов

Стандартный мониторинг торговых точек в Ростове-на-Дону выявил вопиющие нарушения федерального и регионального законодательства. Об этом сообщил начальник управления торговли города Ростова-на-Дону Константин Тихонов и подтвердили сотрудники полиции, сопровождавшие мониторинговую группу.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, постоянно проводится мониторинг всех без исключений, торговых предприятий города. Вчера на телефон "горячей линии" поступил звонок о нарушениях санитарно-эпидемиологичесих норм в одном из павильонов Центрального рынка. То, что мы увидели на Центральном рынке, нас шокировало, - признался Тихонов. - Вы и сами видите. Отсутствие всяческого входного контроля, отсутствие медицинских масок у продавцов и покупателей, повсеместная продажа контрафактной и нелегальной подакцизной продукции, несоблюдение закона о маркировке - вот неполный перечень выявленных нарушений.

В качестве примера он обратился к стоявшей рядом продавщице, указал на продаваемую "барсетку" с крупным логотипом известного мирового бренда и попросил предоставить хоть какие-то документы на эту вещь. Продавщица их предоставить, конечно, не смогла.

По словам участников мониторинговой группы, управляющая компания за соблюдением законов на рынке не следит, утверждая, что это якобы вообще не их ответственность.

- Жалобы на рынок приходят постоянно, это вышло уже за все разумные пределы, но воз и ныне там, - констатировала замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова.

- Мы не собираемся никого третировать и закрывать торговлю, мы дадим время на исправление нарушений. Но нужно чётко понимать, что федеральное законодательство должно неукоснительно соблюдаться. Особенно сегодня, когда речь в прямом смысле идет о жизни и здоровье наших горожан. Так дальше продолжаться не может, - резюмировал Константин Тихонов.