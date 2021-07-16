На Кубани из-за 40-градусной жары объявлено штормовое предупреждение

Как в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по причине аномальной жары, начиная с середины сегодняшнего дня и включая предстоящее воскресенье, на большей части территории Краснодарского края (исключая Черноморское побережье) объявлено штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 17, 18 и 19 июля в крае (в том числе и в Краснодаре) ожидается сильнейшая жара, при этом температура воздуха достигнет плюс 40 градусов.

В связи с этим спасатели напоминает гостям и жителям края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Прежде всего это касается нахождения в лесах, где запрещается пользоваться открытыми источниками огня (особенно вблизи сухой травы и поваленных деревьев); А разводить костер необходимо лишь на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее полуметра.

Тем временем

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края на необходимость соблюдения мер безопасности и напоминает, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- 101 - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.