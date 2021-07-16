На мусорном полигоне под Евпаторией локализовали очаги возгорания

На полигоне твердых коммунальных отходов в селе Суворовском Сакского района вблизи Евпатории локализованы очаги возгорания. Об этом с места происшествия сообщил глава Евпаторийской администрации Роман Тихончук.

По его словам, площадь возгорания - 1,8 тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте происходит тление. С вечера предыдущего дня на полигоне работает тяжелая спецтехника: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, водовозы. В частности, экскаватор загружает в самосвал землю, грузовик подвозит ее к месту возгорания, после чего бульдозер разравнивает грунт на участке горения.

- Одной водой потушить не получится, - отметил мэр города. - Основная задача - ограничить доступ кислорода для горения.

Тихончук предположил, что при нынешних темпах работ на ликвидацию пожара специалистам потребуется шесть-семь дней.

Как сообщалось, возгорание на полигоне ТКО в селе Суворовском Сакского района произошло накануне. Одна из версий ЧП - поджог.