Под Евпаторией загорелся мусорный полигон

На полигоне твердых коммунальных отходов в селе Суворовском Сакского района вблизи Евпатории продолжается тление, однако угроза распространения огня сейчас отсутствует. Об этом "РГ" сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что к месту происшествия для того, чтобы не допустить распространение огня, привлекли 11 единиц техники и 25 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В республиканском главке МЧС уточнили, что сейчас на полигоне наблюдается небольшое задымление.

Накануне вечером из-за возгорания на полигоне глава администрации Евпатории Роман Тихончук провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Он заверил, что власти задействуют "все возможные силы и средства", чтобы исключить угрозу ЧС и не допустить распространения огня за периметр мусорного полигона.

Мэр города посетовал, что ситуацию осложняют погодные условия.

- По прогнозу, в ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода, - заключил он.

Тем временем из-за возгорания на полигоне прокуратура республики организовала проверку. Правоохранители намерены дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при эксплуатации полигона.