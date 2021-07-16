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16.07.2021 09:43
Рубрика: Происшествия

Под Евпаторией загорелся мусорный полигон

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

На полигоне твердых коммунальных отходов в селе Суворовском Сакского района вблизи Евпатории продолжается тление, однако угроза распространения огня сейчас отсутствует. Об этом "РГ" сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В ведомстве отметили, что к месту происшествия для того, чтобы не допустить распространение огня, привлекли 11 единиц техники и 25 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В республиканском главке МЧС уточнили, что сейчас на полигоне наблюдается небольшое задымление.

Накануне вечером из-за возгорания на полигоне глава администрации Евпатории Роман Тихончук провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Он заверил, что власти задействуют "все возможные силы и средства", чтобы исключить угрозу ЧС и не допустить распространения огня за периметр мусорного полигона.

Мэр города посетовал, что ситуацию осложняют погодные условия.

- По прогнозу, в ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода, - заключил он.

Тем временем из-за возгорания на полигоне прокуратура республики организовала проверку. Правоохранители намерены дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при эксплуатации полигона.

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