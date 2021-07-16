Отели Севастополя теперь принимают только привитых или переболевших COVID постояльцев

Заселиться в отели Севастополя с сегодняшнего дня смогут только постояльцы, которые полностью привились от коронавируса или перенесли это заболевание и имеют антитела к COVID-19. Справки о прохождении ПЦР-тестирования больше не принимаются в гостиницах города.

Об этих ограничениях власти объявили месяц назад. Главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская тогда поясняла, что это делается в интересах бизнеса. Если в гостинице будут выявлены случаи заболевания, то контактных направят в обсерватор на 14 дней, а если случаев будет много, то это приведет к закрытию всего отеля под обсервацию, акцентировала она.

Соответствующее решение власти приняли после того, как в регионе осложнилась эпидемиологическая обстановка. В июне показатели заболеваемости COVID-19 вновь стали расти.

В этом году город ожидает рекордного наплыва туристов - около шестисот тысяч, а также еще около трех миллионов человек, которые приедут не больше, чем на один день, сообщал ранее ТАСС.