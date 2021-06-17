В отели Севастополя пустят только туристов с антителами к COVID-19

Туристов в Севастополе при заселении в гостиницы и отели обязали предъявлять тест на антитела к ковиду или сертификат о вакцинации. Решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- В гостиницах расселять только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител, для остальных размещение ограничить, - поручил губернатор города Михаил Развожаев. - Отрицательный ПЦР-тест в этом случае не работает. Надо подтвердить, что человек защищен антителами, а не только в данный момент не болеет, но может заболеть завтра. Это допускалось в прошлом году, когда не было вакцины.

Развожаев добавил, что будут сделаны исключения для детей. А что касается людей, которым противопоказана вакцина, губернатор посоветовал им отказаться от туристических поездок в сложный эпидемиологический период.

- Отельеры должны понимать, что это делается в интересах их бизнеса, - сказала главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. - Если в гостинице будут выявлены случаи заболевания, то контактных направят в обсерватор на 14 дней, а если случаев будет много, то это приведет к закрытию всего отеля под обсервацию.

Также в Севастополе запретили бронирование мест для организованных детских групп.

С 28 июня в городе вводится запрет на работу общепита по ночам.