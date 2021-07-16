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16.07.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве и поджоге

Текст: Роман Мерзляков

В Дубовском районе Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве, инсценированном под несчастный случай, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

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13 июля в ходе тушения пожара в одном из частных домов Волгограда, обнаружили тело 50-летнего местного жителя. Согласно заключению экспертов смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. У него также диагностирован перелом подъязычной кости. Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога". В кратчайшие сроки удалось установить лицо, причастное к расправе над потерпевшим. Им оказался 32-летний приятель убитого, проживавший совместно с ним.

Записи камер наружного наблюдения зафиксировали, как вечером 12 июля подозреваемый покидает место жительства, а буквально через несколько минут в доме разгорается пожар. На допросе задержанный сознался в преступлении, а в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте рассказал все подробности.

Подготовлено ходатайство в суд об из избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

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