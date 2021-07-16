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16.07.2021 12:25

Прикаспийский культурно-образовательный кластер создадут в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Создание в Астраханской области Прикаспийского культурно-образовательного кластера, который объединит на приграничных территориях филиалы ведущих музеев и театров России, обсудили в Москве на рабочем совещании, посвященном актуальным вопросам реализации нацпроекта "Культура", губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава минкульта РФ Ольга Любимова.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Инициатива создания кластера была впервые озвучена в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации на расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре и получила поддержку сенаторов. Проект направлен на формирования единого культурно-образовательного пространства городов сопредельных территорий в целях развития гуманитарного сотрудничества. Помимо культурно-выставочного комплекса кластер также объединит межвузовский научно-образовательный кампус и гостинично-деловой центр.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Реализация этого проекта является одним из приоритетов региона, - сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

На встрече особое внимание уделялось теме реставрации объектов культурного наследия Астраханской области. В частности, запланированы работы по продолжению восстановления объектов ансамбля Астраханского кремля и сохранению таких известных памятников архитектуры, как собор равноапостольного князя Владимира и братских келий Спасо-Преображенского мужского монастыря. Кроме этого, будут ремонтироваться здание Общества взаимного кредита XIX века и провести реставрацию пострадавшего от пожара в 2016 году старейший в регионе культурно-развлекательный комплекс "Октябрь".

Астраханский губернатор сообщил, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, то жителей региона и гостей города ждет продолжение проведения знаменитых open air на территории Астраханского кремля. В сентябре под открытым небом в исторических декорациях архитектурного комплекса запланировано представить кантату С.С. Прокофьева "Александр Невский" в честь 800-летия со дня рождения великого князя и провести большой концерт классической оперной музыки с участием мировых звезд.

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