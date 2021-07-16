"Росгеологии" выделят 300 млн рублей на поиск пресной воды для Крыма

Правительство РФ распорядилось выделить "Росгеологии" дополнительную субсидию в 300 миллионов рублей для проведения разведки в Азовском море по поиску пресной воды, сообщает РИА Новости.

В акватории проведут дистанционные геофизические исследования и бурение гидрогеологических скважин для оценки ресурсов подземных вод. Доклад об использовании средств должен быть представлен в кабинет министров до февраля 2022 года.

В апреле компания уже получила 70 миллионов рублей для проведения таких работ. Предполагается, что под Азовским морем большие запасы пригодной для питья воды. Ее добыча позволит обеспечить необходимым для жизни ресурсом население Крыма.

С 15 апреля морские суда начали комплексное геологическое изучение моря. Комплексный план правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения полуострова предусматривает траты в размере около 50 миллиардов рублей.