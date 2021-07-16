Ростовская пенсионерка созналась в убийстве скалкой спустя 30 лет

В Ростовской области возобновлено предварительное следствие по делу об убийстве мужчины, совершенном в 1991 году, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В правоохранительные органы с повинной явилась 60-летняя жительница Шолоховского района. Женщина призналась, что в декабре 1991 года в хуторе Алимовский она четырежды ударила своего 31-летнего сожителя деревянной скалкой по голове. Мужчина скончался на месте происшествия.

Она на санках перевезла тело убитого в подвал соседнего дома. В мае следующего года труп обнаружили, завели уголовное дело. Но женщина заявила следователю об имевшемся у нее алиби.

Дополнительные следственные действия должны установить все обстоятельства преступления. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз.