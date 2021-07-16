Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Новости

Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Актер Дэвид Нджавера умер через несколько дней после смерти жены 16:14
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
Житель Набережных Челнов сбросил девочку с качелей 15:15
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
Две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм 14:29
Производители "Спутник V" в РФ сделают 57 млн комплектов к 1 октября 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Текст: Роман Мерзляков

В Иловлинском районе Волгоградской области столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек, пять из которых - дети, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: скриншот vesti.ru
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми

На 886-м километре автодороги Р-22 "Каспий" 36-летний водитель LADA выезжал с прилегающей территории и не пропустил машину Chevrolet Orlando из Саратовской области.

В результате ДТП госпитализация понадобилась водителю отечественной "легковушки" и его сыну и племяннику 12 и 16 лет соответственно. Женщина и трое детей из иномарки также доставлены в больницу.

На месте работает оперативно-следственная группа. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность