Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

В Иловлинском районе Волгоградской области столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек, пять из которых - дети, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 886-м километре автодороги Р-22 "Каспий" 36-летний водитель LADA выезжал с прилегающей территории и не пропустил машину Chevrolet Orlando из Саратовской области.

В результате ДТП госпитализация понадобилась водителю отечественной "легковушки" и его сыну и племяннику 12 и 16 лет соответственно. Женщина и трое детей из иномарки также доставлены в больницу.

На месте работает оперативно-следственная группа. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.