Стало известно о ситуации с COVID-19 на Черноморском побережье

С первого мая 2021 года и по сегодняшний день на Черноморском побережье Краснодарского края, где находятся главные курорты региона, было зарегистрировано 2040 случаев COVID-19. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

По словам специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Межевой, среди заболевших - 26 работников санаторно-курортных учреждений, 61 организованный отдыхающий.

При этом, по данным краевого оперштаба, за текущую неделю на Черноморском побережье края зафиксировано 295 случаев заболевания, что на шесть процентов ниже по сравнению с прошлой неделей.

За последние сутки на всей территории Кубани подтвердили 232 новых случая заболевания коронавирусом (76 мужчин и 156 женщин, в том числе 21 ребенок). Возраст пациентов - от одного до 91 года. В Анапе выявили 34 случая, в Краснодаре - 31, в Сочи - 15.

Сейчас на Кубани для лечения пациентов с коронавирусом развернута 5561 койка в 24 инфекционных госпиталях. На 16 июля занято 4546 коек.

Как рассказал руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко, согласно мониторингу открытых источников информации, вопросы вакцинации сегодня больше всего волнуют жителей края: этой темы касаются 90 процентов сообщений на Платформе обратной связи. Так, за прошедшую неделю из 10 тысяч 825 сообщений более 9 тысяч касались прививочной кампании.

А в системе "Инцидент менеджмент", работающей с социальными сетями, 15 процентов обращений - о вакцинации. Чаще всего люди интересуются наличием вакцины, графиком работы пунктов вакцинации, местами их расположения.