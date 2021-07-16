В Волгограде заработала "горячая линия" по социальной газификации

Для обеспечения социальной газификации поселений и координации межведомственного взаимодействия в Волгоградской области создан региональный штаб под руководством заместителя губернатора Олега Николаева. Для обратной связи с жителями организована специальная "горячая линия".

По информации пресс-службы администрации региона, принять участие в социальной газификации и снизить стоимость подключения домов к сети смогут собственники, которые будут использовать его для личных нужд, не связанных с предпринимательством.

Комплекс работ на отрезке от уличного трубопровода до границы земельного участка станет бесплатным. При этом за гражданами сохраняется обязанность подготовки дома к приему газа за свой счет: проектные и строительно-монтажные работы на территории от забора до здания, а также обвязку, покупку и монтаж оборудования жители оплачивают самостоятельно.

Идет сбор и анализ данных о потребности поселений. Для формирования графика работ организован прием предварительных заявок. "Горячая линия" начнет работать с 19 июля. Звонки по телефону: (8442) 35-30-09 будут принимать ежедневно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

Социальным кодексом Волгоградской области также предусмотрена компенсация затрат на газификацию для восьми категорий граждан, в том числе для неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет, участников ВОВ, инвалидов, для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и малоимущих граждан. Размер компенсации в 2021 году составляет 17 715 рублей.

Вопросы газификации региона, в том числе отдаленных и малонаселенных территорий, недавно рассматривали на совещании с участием губернатора Андрея Бочарова, заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, руководства ООО "Газпром межрегионгаз" и региональных структурных подразделений компании. За последние семь лет уровень газификации региона вырос до 88 процентов, в настоящее время он на 16 процентов превышает среднероссийский показатель.