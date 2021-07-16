В Волгограде заработала "горячая линия" по социальной газификации

Новости

В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 16:34

В Волгограде заработала "горячая линия" по социальной газификации

Текст: Роман Мерзляков
Для обеспечения социальной газификации поселений и координации межведомственного взаимодействия в Волгоградской области создан региональный штаб под руководством заместителя губернатора Олега Николаева. Для обратной связи с жителями организована специальная "горячая линия".
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы администрации региона, принять участие в социальной газификации и снизить стоимость подключения домов к сети смогут собственники, которые будут использовать его для личных нужд, не связанных с предпринимательством.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградская область удвоила экспорт аграрной продукции

Комплекс работ на отрезке от уличного трубопровода до границы земельного участка станет бесплатным. При этом за гражданами сохраняется обязанность подготовки дома к приему газа за свой счет: проектные и строительно-монтажные работы на территории от забора до здания, а также обвязку, покупку и монтаж оборудования жители оплачивают самостоятельно.

Идет сбор и анализ данных о потребности поселений. Для формирования графика работ организован прием предварительных заявок. "Горячая линия" начнет работать с 19 июля. Звонки по телефону: (8442) 35-30-09 будут принимать ежедневно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

Социальным кодексом Волгоградской области также предусмотрена компенсация затрат на газификацию для восьми категорий граждан, в том числе для неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет, участников ВОВ, инвалидов, для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и малоимущих граждан. Размер компенсации в 2021 году составляет 17 715 рублей.

Вопросы газификации региона, в том числе отдаленных и малонаселенных территорий, недавно рассматривали на совещании с участием губернатора Андрея Бочарова, заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, руководства ООО "Газпром межрегионгаз" и региональных структурных подразделений компании. За последние семь лет уровень газификации региона вырос до 88 процентов, в настоящее время он на 16 процентов превышает среднероссийский показатель.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели