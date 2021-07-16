Власти выделят 150 млрд рублей на строительство очистных сооружений

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 150 млрд рублей дополнительных средств на строительство современных канализационных очистных сооружений в регионах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, дополнительные средства будут выделяться, начиная с 2022 года. Деньги пойдут на строительство и модернизацию в субъектах РФ объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего, на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым

О ходе его выполнения необходимо доложить до 1 декабря и далее отчитываться раз в полгода.