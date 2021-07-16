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Рубрика: Происшествия

На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Директора одной из школ в Челябинской области оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Он поспешил уволить повара, не дожидаясь истечения предусмотренного законом двухнедельного срока, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- Установлено, что школьный повар в связи с возникшими разногласиями с директором подал заявление об уходе по собственному желанию, - пояснила представитель ведомства Наталья Мамаева. - Дату увольнения в заявлении он не указал. Однако приказом директора трудовые отношения с работником кухни прекращены в тот же день.

Между тем, по Трудовому кодексу РФ при увольнении сотрудника по его инициативе он должен предупредить об этом работодателя не позднее, чем за две недели. Причем, в течении этого срока он имеет право в любое время отозвать свое заявление. И расторжение трудового договора в этом случае не производится, если только на освобождающееся место уже не приглашен другой специалист, которому не может быть отказано в заключении договора.

В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что трудовые права повара были нарушены - его уволили до истечения двухнедельного срока, что гипотетически лишило его возможности отозвать поданное заявление.

Директору школы внесено официальное представление об устранении нарушений закона. По статье о нарушении трудового законодательства ему назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

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