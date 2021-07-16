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16.07.2021 14:09
Рубрика: Общество

На Урале мусульман попросили отпраздновать Курбан-Байрам дома

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В этом году один из главных исламских праздников, Курбан-байрам, будет отмечаться 20 июля. Из-за роста числа заболевших коронавирусом мусульман попросили отметить священный праздник дома и присоединиться к трансляции проповеди муфтия дистанционно, сообщили в пятницу в правительстве области.

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"В целях предупреждения распространения эпидемии РДУМ Челябинской и Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман и прихожан к соблюдению ограничительных мер. Мы просим вас оставаться и молиться дома! Поберегите себя и своих близких!" - обратился главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи Хазрат Раев.

Трансляцию праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска будет вести телеканал ОТВ. Она начнется в 06.00 часов 20 июля, уточнили в правительстве региона.

Стоит отметить, что количество переболевших коронавирусом на Южном Урале превысило 70 тысяч человек. Последнюю неделю фиксируется ежесуточный прирост заболевших. На утро 16 июля, по данным минздрава, опасный диагноз подтвержден у 287 южноуральцам. На госпитальных базах проходит лечение 3 879 пациентов. Десять человек за минувшие сутки скончались.

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