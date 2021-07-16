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На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном 12:07
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16.07.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном

Текст: Юлия Мякишева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил к Ордену Мужества Дарью Агупову, которая спасла двух человек в пруду недалеко от Дегтярска. Во время этого она сломала ногу, и позднее во время операции скончалась.

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История молодой девушки задела всех свердловчан. "Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36", - написал глава области в Instagram. Он сказал, что женщину наградят посмертно.

Дарья спасла мать и ребенка третьего июля. Они не умели плавать, и в какой-то момент двухлетний мальчик скрылся под водой, а его мать начала захлебываться. Дарья увидела это и бросилась на помощь. В воде она ударилась о дно и сломала ногу, но несмотря на это, смогла вытащить на себе тонувших. Потом, седьмого июля, ей делали операцию по поводу травмы конечности. Ее организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, она пережила клиническую смерть. Спасти ее врачам не удалось.

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