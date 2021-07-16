На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского

В Краснотурьинске трех человек осудили за участие в запрещенной секте. Они попались полиции после того, как на улице пытались заинтересовать религиозной литературой сотрудницу правоохранительных органов.

В июне 2018 года мужчина и две женщины, которые представляли запрещенную организацию, подошли на улице к незнакомке, чтобы предложить ей ознакомиться и брошюрами. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прохожая оказалась оперуполномоченным местного отдела полиции, но находилась тогда в гражданском. Она и организовала задержание подозрительных личностей - мужчину 1987, и женщин 1968 и 2000 годов рождения. При себе у них было много книг и листовок с элементами экстремизма.

По данным следствия, рассматривавшего дело, с июля 2017 по июль 2018 года подозреваемые вели в Карпинске миссионерскую деятельность, и при этом знали, что их организация запрещена. Как сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи опросили 40 человек, провели религиоведческую и психолого-религиоведческую судебные экспертизы.

В суде доказательства признали достаточными для вынесения приговора. Так, мужчине и старшей женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. А девушке - один год условно.