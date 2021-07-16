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Рубрика: Происшествия

На Урале покупательницу без маски забрали в полицию на глазах ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Пласте покупательницу без маски забрали в полицию на глазах рыдающего ребенка. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Однако в полиции заявили, что проводившие рейд сотрудники действовали строго в рамках закона.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- 14 июля в одном из магазинов города была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте без средств индивидуальной защиты, - сообщили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области. - На неоднократные законные требования надеть маску она не реагировала, в связи с чем, было принято решение о ее доставлении в отдел для дальнейшего разбирательства.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое в этот же день появилось в соцсетях, вызвав много вопросов. С одной стороны, семья с ребенком действительно явилась в магазин без масок, и на уговоры полицейских их надеть оба супруга весьма эмоционально потребовали оставить их в покое - заявляли, что наденут маски только на кассе, когда будут расплачиваться за товары, из чего можно сделать вывод, что средств защиты у них при себе не было.

Полицейские, преследуя по магазину несговорчивых супругов, действительно несколько раз напомнили им об административной ответственности за нарушение масочного режима и невыполнение законного требования представителей власти.

Однако так ли уж необходимо было выкручивать руку женщине на глазах заливающегося плачем ребенка и потом грубо запихивать ее в машину, даже если она была не права и сама спровоцировала конфликт? Ведь протокол об административном нарушении можно было составить и на месте. Для этого нужно было лишь попросить документы и пригласить двух понятых из числа покупателей или персонала магазина.

В итоге в отношении нарушительницы в полиции составлены протоколы об административном правонарушении сразу по двум статьям КоАП РФ - о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения, и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Они будут переданы в суд для назначения штрафа, отметили в полицейском главке.

Вместе с тем, муж, оставшийся у магазина с ребенком, привлечения к ответственности почему-то избежал. Хотя является таким же нарушителем, как и его супруга. А такой избирательный подход в наведении порядка не может не вызвать недоумения. Кроме того, очевидцы происшествия отметили, что сами полицейские, хоть и находились в масках, однако приспустили их ниже носа, нарушив правила их ношения. "А разве не должны они сами быть примером для граждан, когда кого-то наказывают?", - удивляются пользователи соцсетей.

Глава Крыма назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в транспорте
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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