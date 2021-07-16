На Урале запустят карбоновый полигон для анализа углеродного следа

Чтобы улучшить климатическую ситуацию в мире, ученые разрабатывают систему мониторинга парниковых газов в почве и атмосфере. Для этого на Урале запускают первый карбоновый полигон, где участвуют вузы и институты УрО РАН. Его площадкой станут таежные леса Свердловской области.

Местность для размещения выбрали неслучайно: она содержит большое количество углерода. Ученые задействуют для мониторинга Коуровскую астрономическую лабораторию УрФУ, объекты Уральского государственного лесотехнического и аграрного университетов.

- Мы стремимся к экологической трансформации экономики округа, где работает много промышленных предприятий. К слову, они уже пытаются снизить нагрузку на окружающую среду. А карбоновые полигоны помогут достичь углеродного баланса, отслеживая вредные выбросы, - считает полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Программу исследований на пилотном полигоне, которую составил УрФУ, одобрили в экспертном совете Минобрнауки России. Ведомство планирует внедрить подобные площадки еще в нескольких регионах, включая Тюменскую область. Это часть национального плана мероприятий по адаптации к изменению климата.

Кроме того, специально для проекта появятся новые курсы подготовки специалистов в области мониторинга климатически активных газов.

- Особенностью уральского полигона может стать мониторинг климатически активных газов на самозарастающих сельхозугодиях, в зонах отвалов месторождений. Мы также сравним эмиссию и сток углерода при использовании разных технологий земледелия, - поделился руководитель проекта, директор ботанического сада УрФУ Виктор Валдайских.

Полигон станет научной площадкой для исследования углеродного следа. За счет консорциума вузов, академических институтов и бизнеса на базе Уральского межрегионального научно-образовательного центра работа в нем начнется до конца лета.