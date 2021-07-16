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16.07.2021 08:22
Рубрика: Власть

Перехватчики обезвредили "противника" в небе над уральским регионом

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Пара истребителей-перехватчиков Центрального военного округа заставила приземлиться самолет-разведчик условного нарушителя в небе над Пермским краем.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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"Экипажи высотных сверхзвуковых МиГ-31БМ проходят комплексную тренировку по боеготовности", - сообщили в пресс-службе округа, штаб которого находится в Екатеринбурге.

По легенде, к госгранице приблизилось некое воздушное судно, которое не отвечало на запросы системы опознавания. Дежурные силы авиации получили данные радиолокационной разведки и вылетели для перехвата нарушителя воздушного пространства.

"Пилоты визуально обнаружили летательный аппарат и взяли его на сопровождение. Экипажи действовали в составе пары, принуждая нарушителя набирать высоту до предельных значений. При выполнении маневров самолет Су-24 "противника" выработал запас топлива и был вынужден совершить посадку", - рассказали в ЦВО.

В тренировке боевой готовности приняли участие помимо экипажей МиГ-31БМ также самолеты-разведчики Су-24МР и в общей сложности тысяча человек из числа летного состава, группы обеспечения, управления полетами, радиолокационного обнаружения и так далее.

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