Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября

В Тюменской области режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлили сразу до 12 сентября этого года.

"Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - цитирует оперштаб губернатора Александра Моора.

Ранее региональные власти, отвечая на вопрос местных жителей о том, планируется ли введение QR-кодов, как в столице, или ограничений въезда в область, заверили, что такие меры не рассматриваются.

В регионе продолжается вакцинирование, усилен контроль за профилактикой инфекции на предприятиях, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.

По данным тюменского Роспотребнадзора на четверг, 15 июля, эпидситуация крайне напряженная. Как сообщила глава управления Галина Шарухо, особенно выросла заболеваемость среди работающего населения и среди детей. "Более 46 процентов заболевших заразились в семейных очагах, 27 процентов - на работе, 23 - в общественных местах и транспорте", - рассказала она.

На контроле Роспотребнадзора - четыре очага групповой заболеваемости COVID-19, в том числе - в частном медицинском центре, где заболели пациенты и персонал.