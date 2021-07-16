В Авиалесохране рассказали, где в России горят леса

Сегодня в России тушат пожары на территории площадью более миллиона гектаров, говорится на сайте Авиалесохраны. Наиболее сложная обстановка сложилась в Якутии, где огнем охвачено свыше 850 тысяч гектаров.

"На 00:00 мск 16 июля в России действовало 307 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 008 573 га, по которым проводились работы по активному тушению", - следует из сообщения ведомства.

Всего к тушению лесных пожаров привлечены около 6 тысяч человек, около тысячи единиц техники, а также 41 вертолет. Порядка 75 воздушных судов задействованы в мониторинге ситуации, отметили в Авиалесохране.

Сейчас в восьми российских регионах введен режим чрезвычайной ситуации (в Челябинской области и Якутии - на территории всего региона). Еще в 60 субъектах действует особый противопожарный режим.

По данным Авиалесоохраны, за сутки в России ликвидировали 115 лесных пожаров на территории более 13 тысяч гектаров.