В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В городе Южноуральске Челябинской области задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело, передает следственное управление СК региона.

- Утром 15 июля в квартире одного из домов города Южноуральска у подозреваемого в возник бытовой конфликт со знакомым, с которым они вместе употребляли спиртные напитки, - сообщил представитель ведомства Владимир Шишков. - Он нанес собутыльнику смертельные ранения ножом и топором. А затем решил избавиться от свидетелей преступления - находившихся в квартире женщин. Им он также нанес тяжелые ранения, от которых одна из потерпевших скончалась, а вторую врачам удалось спасти.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.