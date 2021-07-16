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16.07.2021 08:43
Рубрика: Власть

В ЦВО завершился весенний призыв на военную службу

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В регионах дислокации Центрального военного округа (куда входит 28 субъектов РФ) завершился весенний призыв на военную службу. Исключением стал Ямал: в арктическом автономном округе призыв проходит осенью.

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"В вооруженные силы с территории ЦВО отправилось более 52 тысяч молодых людей", - сообщил начальник организационно-мобилизационного управления генерал-майор Александр Линьков. Это - около 40 процентов от всероссийской весенней кампании.

Для доставки призывников использовали 14 воинских эшелонов, около 20 самолетов, а также - автомобили. Всю технику должным образом обработали, как того требуют противоэпидемические мероприятия.

"Все юноши на сборных пунктах сдали тесты на наличие коронавируса и отправлялись служить только при отрицательных результатах. На протяжении всего пути - и на сборных пунктах, и в дороге - молодых людей обеспечивали средствами индивидуальной защиты", - рассказали в пресс-службе округа, уточнив, что все сотрудники комиссариатов были вакцинированы от COVID-19.

Кстати

Около 140 молодых ученых из регионов ЦВО будут служить в научных подразделениях Министерства обороны. Еще около 150 юношей с Урала, из Сибири и Поволжья пополнят состав президентского полка ФСО России.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Призыв в армию

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