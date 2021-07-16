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16.07.2021 11:24
Рубрика: Общество

Видео: Уральские зооспасатели вытащили бобров из колодца

Текст: Юлия Мякишева

В поселке Белоярский Свердловской области добровольные спасатели достали из гидротехнического сооружения с высокими стенками бобров, которые не смогли выбраться сами.

Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово
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О попавших в беду животных стало известно утром 13 июля. Об этом сообщается на странице зоозащитников во "ВКонтакте". Животных нашли люди, которые обратились в единую диспетчерскую службу, оттуда информацию передали спасателям.

Когда подоспела помощь, бобры плавали в мутной ржавой воде технического резервуара размерами примерно два на три метра. Туда неравнодушные уральцы спустили несколько тонких березовых стволов. Для ловли животных использовали приспособление, которое напоминает удочку с петлей. Судя по видео, бобры ныряли и были не очень довольны тем, что их решили поймать. Однако, размеры емкости, в которую они попали, не дали бы им выбраться самостоятельно.

По словам волонтеров, они много раз вытаскивали собак из разных ям, и, как оказалось, бобры весят столько же, сколько крупный пес.

- Еще по дороге мы обсуждали, что будем с ними делать, и решили, что посадим в мешок и подвезем до берега речки. Какое там! Округлившимися глазами глядели мы на этих зверин. Проект с мешком испарился, а разнести автомобиль и нас в нем заодно они смогли бы непринужденно. Решили - вылавливаем удочкой и выпускаем здесь же, - рассказали активисты.

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