Житель Кургана ответит в суде за избиение сына

Передано в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кургана, который избивал своего сына.

На жестокого отца в полицию пожаловались соседи. После проверки факты подтвердились. Оказалось, что мужчина постоянно за каждую мелочь бил ремнем 11-летнего мальчика. Следственный отдел по городу Курган завел против горе-папаши уголовное дело по статье "истязание".

Сейчас ребенок живет с матерью отдельно от отца.

Кстати

В Шадринском районе 61-летняя женщина также подозревается в истязании опекаемых детей. По данным следствия, с января 2018 по май 2021 года она по самым малозначительным поводам наказывала доверенных ей троих подростков 2006, 2007 и 2009 годов рождения, избивая их первыми попавшимися под руку предметами. Детей у нее забрали и возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.