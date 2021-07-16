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Рубрика: Происшествия

Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного

Текст: Екатерина Призова

Жительнице Екатеринбурга предъявил обвинение в жестоком убийстве бездомного. По данным Следственного комитета области, 33-летняя местная жительница в мае этого года подожгла спавшего на улице 22-летнего парня - он скончался позднее от полученных ожогов.

Мать подозревают в жестоком убийстве дочери в подмосковных Бронницах

Преступление было совершено ночью на улице Луначарского. Правоохранительные органы полагают, что действовала фигурантка из хулиганских побуждений и желания показать свое пренебрежительное отношение к окружающим. Она облила бездомного жидкостью из бутылок, которые стояли рядом с ним, подожгла и скрылась с места в неизвестном направлении.

С обширными ожогами молодого человечка госпитализировали, но спасти его не удалось.

Как передает пресс-группа городского управления МВД, женщину задержали 15 июля - это стало результатом продолжительной и масштабной работы сыщиков. Которые изучали все ее связи и возможные места обитания. Ее обнаружили в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш. Она будет содержаться в ИВС до избрания меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Наказание - вплоть до 20 лет лишения свободы.

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