Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного

Жительнице Екатеринбурга предъявил обвинение в жестоком убийстве бездомного. По данным Следственного комитета области, 33-летняя местная жительница в мае этого года подожгла спавшего на улице 22-летнего парня - он скончался позднее от полученных ожогов.

Преступление было совершено ночью на улице Луначарского. Правоохранительные органы полагают, что действовала фигурантка из хулиганских побуждений и желания показать свое пренебрежительное отношение к окружающим. Она облила бездомного жидкостью из бутылок, которые стояли рядом с ним, подожгла и скрылась с места в неизвестном направлении.

С обширными ожогами молодого человечка госпитализировали, но спасти его не удалось.

Как передает пресс-группа городского управления МВД, женщину задержали 15 июля - это стало результатом продолжительной и масштабной работы сыщиков. Которые изучали все ее связи и возможные места обитания. Ее обнаружили в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш. Она будет содержаться в ИВС до избрания меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Наказание - вплоть до 20 лет лишения свободы.