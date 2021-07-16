Режиссер Юрий Быков работает над новым фильмом "Хозяин"

Режиссер Юрий Быков, за проектами которого следит целая армия его поклонников, работает над новой картиной "Хозяин". Быков остается верен себе, называя свои ленты одним емким словом. Достаточно вспомнить - "Майор", "Дурак", "Сторож"...

Новый фильм "Хозяин" расскажет о семье Меньшовых - они становятся свидетелями аварии на трассе. И помогают спастись мужчине, который оказывается влиятельным силовиком, подполковником ФСБ с говорящей самой за себя фамилией Родин. Между главой семьи и Родиным неожиданно завязывается "взаимовыгодная" дружба, но не зря иногда говорят "бойся друга как врага". Эти отношения превращают жизнь семьи Меньшова в ад. Как в данных обстоятельствах поведет себя главный герой Меньшов? Станет таким "как все" или найдет в себе силы отстоять честь семьи и встать на тропу войны с сильными мира сего? Синопсис картины, пересказанный выше, прислан в "РГ" вместе с первыми кадрами из фильма. Главные роли в картине исполнят Артем Быстров (он играл ведущую роль и в фильме Быкова "Дурак"), Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Фильм "Хозяин" делается в России, но в копродукции с несколькими странами, такими как Франция, Швейцария, Великобритания и Мексика. В нашей стране им занимается кинокомпания Hype Film. Продюсеры - Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн. Сопродюсеры - Николаас Селис (Pimienta Films), кстати, он работал, в частности, над фильмом Альфонсо Куарона "Рома", а также компании Bord Cadre Films (Швейцария) и Sovereign Films (Великобритания). Сопродюсеры последней картины каннского лауреата режиссера Рубена Эстлунда и постоянные партнеры Hype Film компания Charades (Франция) отвечают за международные продажи "Хозяина".