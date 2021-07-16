Режиссер Юрий Быков работает над новым фильмом "Хозяин"

Новости

На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном 12:07
В Авиалесохране рассказали, где в России горят леса 12:02
Комиссия Госдумы попросит ОЗХО о новом расследовании по делу Навального 12:01
Ветхий новозеландский дом без санузла продан за 2 миллиона долларов 11:58
Экологи рассказали, как правильно утилизировать одноразовые мангалы 11:57
Число жертв наводнений в Германии возросло до 94 11:56
В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас 11:49
Береговая охрана Турции открыла огонь по катеру Кипра 11:45
Депутат поддержал идею о психологах для школьников в период экзаменов 11:44
Кабмин утвердил правила получения регионами льготных бюджетных кредитов 11:42
В Москве выявлено 5 382 новых случая COVID-19 11:28
В МИД ответили на слова Борреля об "общей ответственности" по Афганистану 11:25
Видео: Уральские зооспасатели вытащили бобров из колодца 11:24
Минобрнауки добавит в рекомендации по работе вузов положения по профилактике COVID 11:22
Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" 11:22
Баженов прокомментировал инициативу расширения полномочий лесных инспекторов 10:57
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы 10:52
В Крыму начали принимать заявления на компенсации за утонувшие авто 10:47
В Псковской области разрешили заселяться в отели переболевшим COVID-19 10:38
Россиянам стало сложнее купить автомобиль в кредит 10:35
В Магаданской области появится островной туристический комплекс 10:34
"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете 10:30
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней 10:26
Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory 10:26
Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему замена электросчетчиков идет так медленно
Почему замена электросчетчиков идет так медленно
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 11:08
Рубрика: Культура

Режиссер Юрий Быков работает над новым фильмом "Хозяин"

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер Юрий Быков, за проектами которого следит целая армия его поклонников, работает над новой картиной "Хозяин". Быков остается верен себе, называя свои ленты одним емким словом. Достаточно вспомнить - "Майор", "Дурак", "Сторож"...

Новый фильм "Хозяин" расскажет о семье Меньшовых - они становятся свидетелями аварии на трассе. И помогают спастись мужчине, который оказывается влиятельным силовиком, подполковником ФСБ с говорящей самой за себя фамилией Родин. Между главой семьи и Родиным неожиданно завязывается "взаимовыгодная" дружба, но не зря иногда говорят "бойся друга как врага". Эти отношения превращают жизнь семьи Меньшова в ад. Как в данных обстоятельствах поведет себя главный герой Меньшов? Станет таким "как все" или найдет в себе силы отстоять честь семьи и встать на тропу войны с сильными мира сего? Синопсис картины, пересказанный выше, прислан в "РГ" вместе с первыми кадрами из фильма. Главные роли в картине исполнят Артем Быстров (он играл ведущую роль и в фильме Быкова "Дурак"), Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Петровы в гриппе" покажут в более чем 20 странах мира

Фильм "Хозяин" делается в России, но в копродукции с несколькими странами, такими как Франция, Швейцария, Великобритания и Мексика. В нашей стране им занимается кинокомпания Hype Film. Продюсеры - Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн. Сопродюсеры - Николаас Селис (Pimienta Films), кстати, он работал, в частности, над фильмом Альфонсо Куарона "Рома", а также компании Bord Cadre Films (Швейцария) и Sovereign Films (Великобритания). Сопродюсеры последней картины каннского лауреата режиссера Рубена Эстлунда и постоянные партнеры Hype Film компания Charades (Франция) отвечают за международные продажи "Хозяина".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

Главное сегодня

Появились фото нового российского истребителя
Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля
Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2"
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд
Почему Александра Сергеевича читают от Сиэтла до Сингапура
Как живут герои фильма про почтальона Тряпицына