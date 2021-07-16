Росавтодор сообщил о возможной индексации тарифа системы "Платон"

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2022 года может вырасти на 10 копеек - до 2,44 рубля за километр. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавтодора.

Фактический размер платы будет озвучен на официальном сайте ведомства с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год. Такой формат индексации размера платы производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом России совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.

На сегодняшний день свыше 658 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в государственной системе "Платон" более 1 млн 512 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

За время работы государственной системы "Платон" обеспечено поступление в Федеральный дорожный фонд более 152 млрд рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.

"Платон" - госсистема взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения грузовиками массой свыше 12 тонн. Работает в России с ноября 2015 года.