Роспотребнадзор: Большинство предприятий Москвы выполнили требования по вакцинации

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает, что по состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал. В настоящее время совместно с правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране.

Подчеркивается, что объемы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 2 миллиона граждан, что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.

В связи с тем, что ряд предприятий не представили данные о вакцинации сотрудников, Управлением Роспотребнадзора по Москве в эти организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления об обязательной вакцинации 60 процентов персонала до 22.07.2021 года. После окончания этого срока они должны предоставить отчет о вакцинации Управлению Роспотребнадзора по Москве.