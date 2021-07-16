Роспотребнадзор: Надо привить всех, кто будет работать на выборах

Все, кто будет работать в помещениях избирательных участков на выборах 17-19 сентября, должны быть вакцинированы от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК России. Рекомендация касается и членов избирательных комиссий, и наблюдателей.

Она напомнила, что ЦИК и Роспотребнадзор уже утвердили перечень санитарных требований к организации голосования. В это году к ним добавляется еще один пункт. "Новым здесь является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода", - заявила Анна Попова.

Она уточнила, что речь идет не только о членах избирательных комиссий, но и о наблюдателях. "Это все люди, которые будут в закрытом помещении находиться целый день, от начала до конца. Контактов с этими людьми будет очень много у тех, кто придет голосовать", - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова призвала членов УИК и будущих наблюдателей заняться этим вопросом уже сейчас, чтобы успеть вакцинироваться за оставшееся до голосования время.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17-19 сентября, параллельно будут избраны 12 губернаторов (три - через парламент, девять - напрямую), а также 39 региональных парламентов. Кроме того, пройдут тысячи муниципальных кампаний.